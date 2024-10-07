Тюкавин заявил, что не считает обидными свои слова про Даниила Денисова

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свои слова, сказанные в адрес защитника «Спартака» Даниила Денисова.

В сентябре после очного матча команд в 9-м туре РПЛ (2:2) Тюкавин сказал, что намеренно играл в зоне Денисова, поскольку он «не так хорошо обороняется». Денисов позже назвал неправильными слова форварда бело-голубых после победы «Спартака» (3:2) в FONBET Кубке России, подчеркнув, что они аукнулись Тюкавину в этом матче.

«Что я сказал такого обидного? Вы считаете, что это обидно? Вам, понятно, лишь бы разогреть. Не думаю, что мои слова должны были так задеть. После моего удачного матча со «Спартаком», когда я забил хороший гол, сказал это во флеш-интервью. Не думаю, что это обидно», — цитирует Тюкавина «РБ Спорт».