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Сегодня, 22:23

Тюкавин заявил о реваншистском настроении «Динамо» на кубковый матч со «Спартаком»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как команда готовилась к матчу 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

— Скопинцев говорил, что «Динамо» долго разбирало соперника. Как это касалось вас?

— Мы говорили, что нужно забить и победить.

— На следующий неделе матч со «Спартаком». Нет ли реваншистских настроений?

— Есть. Уже начинаем готовиться.

— Увидим в матче месть?

— Наверное. Посмотрим.

— Приоритет «Динамо» — чемпионат или кубок?

— И то, и другое.

— Сил хватит?

— Посмотрим.

— У вас три победы со счетом 1:0. Подготовка похожа или есть различия?

— Не помню, какая была подготовка к прошлому матчу.

— Как себя чувствуете в таком графике?

— Если честно, классно. Меньше тренируешься, приезжаешь на восстановительные занятия, потом предыгровая тренировка и матч. Классно, что много игр. Главное — быть в хорошей форме и хорошо восстанавливаться.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» в рамках второго раунда 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России состоится 1 мая и начнется в 18.00 по московскому времени. Команды последний раз встречались в 23-м туре РПЛ — тогда победа осталась за красно-белыми (2:1).

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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