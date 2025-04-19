У «Акрона» появится современная тренировочная база в Тольятти

На территории стадиона «Торпедо» в Тольятти будет создана современная спортивная база для «Акрона». Об этом сообщил владелец клуба Павел Морозов во время «Акрон он эйр», посвященный Fonfest Семилетию в честь дня рождения команды.

«Согласно условиям концессионного соглашения мы возьмем земельный участок и находящееся рядом аварийное здание гостиницы — и приведем все в порядок. Здание отремонтируем, около него появится шесть футбольных полей. Планируем пока четыре с искусственным покрытием, еще два — с натуральным. Гостиница и четыре поля станут базой ФК «Акрон», а еще два поля передадим для занятий детям. Все, кто захочет там заниматься спортом, получат такую возможность», — сказал Морозов.

Фото пресс-служба Fonbet

В 2025 году планируется построить и ввести в эксплуатацию два натуральных, а также одно искусственное поле. Помимо обновления спортивной инфраструктуры запланирована реконструкция гостиничного комплекса, который станет основой учебно-тренировочного центра. Согласно проекту в здании будут расположены кабинет с необходимым оборудованием для непрерывной работы медицинского штаба, тренажерный зал, зал для теории, кабинеты тренерского штаба, а также зона для питания.

Объем капитальных вложений на создание инфраструктуры и реконструкцию текущих объектов составит не менее 404 миллионов рублей.