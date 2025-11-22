У Алдонина диагностирован рак желудка

Сегодня, 17:22
Экс-капитану ЦСКА и сборной России Евгению Алдонину диагностировали рак желудка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Ему сделали операцию в Германии, у него рак желудка», — отметил источник.
22 ноября Российская премьер-лига объявила о сборе средств для помощи семье футболиста.
45-летний Алдонин является двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка страны и победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА. За сборную России полузащитник провел 29 матчей. Он завершил игровую карьеру в 2018 году.
para_celsus
Какое дорогостоящее лечение? Кому и куда собирать? НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве Высочайшие стандарты Бесплатно для граждан России
22.11.2025
NF
Что же он такое там ел, что дошло до рака?..
22.11.2025