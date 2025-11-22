У Алдонина диагностирован рак желудка

Экс-капитану ЦСКА и сборной России Евгению Алдонину диагностировали рак желудка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Ему сделали операцию в Германии, у него рак желудка», — отметил источник.

22 ноября Российская премьер-лига объявила о сборе средств для помощи семье футболиста.

45-летний Алдонин является двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка страны и победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА. За сборную России полузащитник провел 29 матчей. Он завершил игровую карьеру в 2018 году.