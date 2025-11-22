У бывшего игрока ЦСКА и сборной России Алдонина выявлено тяжелое заболевание

Бывшему полузащитнику ЦСКА и сборной России Евгению Алдонину диагностировали тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения, сообщает пресс-служба РПЛ.

Лига призвала российские клубы, игроков, тренеров, менеджеров и болельщиков присоединиться к общему сбору и оказать финансовую помощь экс-футболисту и его семье.

«Евгений Алдонин принес российскому футболу огромную пользу не только по ходу карьеры игрока, но и после ее завершения. Он регулярно проводил мастер-классы для юных футболистов, участвовал в проектах, способствующих развитию и популяризации футбола в регионах. Теперь — наша очередь поддержать его в сложной ситуации», — говорится в заявлении РПЛ.

45-летний Алдонин является двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка страны и победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА. За сборную России полузащитник провел 29 матчей. Он завершил игровую карьеру в 2018 году.