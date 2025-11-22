Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:00

У бывшего игрока ЦСКА и сборной России Алдонина выявлено тяжелое заболевание

Алина Савинова
Евгений Алдонин.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Бывшему полузащитнику ЦСКА и сборной России Евгению Алдонину диагностировали тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения, сообщает пресс-служба РПЛ.

Лига призвала российские клубы, игроков, тренеров, менеджеров и болельщиков присоединиться к общему сбору и оказать финансовую помощь экс-футболисту и его семье.

«Евгений Алдонин принес российскому футболу огромную пользу не только по ходу карьеры игрока, но и после ее завершения. Он регулярно проводил мастер-классы для юных футболистов, участвовал в проектах, способствующих развитию и популяризации футбола в регионах. Теперь — наша очередь поддержать его в сложной ситуации», — говорится в заявлении РПЛ.

45-летний Алдонин является двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка страны и победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА. За сборную России полузащитник провел 29 матчей. Он завершил игровую карьеру в 2018 году.

Источник: https://t.me/premierliga/36891
6

  • МАО

    Здоровья !

    22.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Здоровья и держаться, Евгений! :point_left:

    22.11.2025

  • rustov

    Дай бог здоровья Евгению!

    22.11.2025

  • андрей андреев

    Здоровья Жене!

    22.11.2025

  • TokTram_

    45 лет. Мальчишка ещё. Здрровья!

    22.11.2025

  • Andrey Vladimirovich

    Здоровья Евгению. Отличный футболист.

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Евгений Алдонин
    Футбол
    РПЛ
    ФК ЦСКА (Москва)
    Читайте также
    Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
    Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
    У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
    Задержаны члены похищавшей участников СВО банды
    Пленный боец ВСУ поблагодарил ВС РФ за свое спасение
    Суд арестовал экс-президента Бразилии Болсонару по подозрению в побеге
    Популярное видео
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя