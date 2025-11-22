У бывшего игрока ЦСКА и сборной России Алдонина выявлено тяжелое заболевание

Сегодня, 15:00
Бывшему полузащитнику ЦСКА и сборной России Евгению Алдонину диагностировали тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения, сообщает пресс-служба РПЛ.
Лига призвала российские клубы, игроков, тренеров, менеджеров и болельщиков присоединиться к общему сбору и оказать финансовую помощь экс-футболисту и его семье.
«Евгений Алдонин принес российскому футболу огромную пользу не только по ходу карьеры игрока, но и после ее завершения. Он регулярно проводил мастер-классы для юных футболистов, участвовал в проектах, способствующих развитию и популяризации футбола в регионах. Теперь — наша очередь поддержать его в сложной ситуации», — говорится в заявлении РПЛ.
45-летний Алдонин является двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка страны и победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА. За сборную России полузащитник провел 29 матчей. Он завершил игровую карьеру в 2018 году.
МАО
Здоровья !
22.11.2025
ViktorDiktor®
Здоровья и держаться, Евгений! :point_left:
22.11.2025
rustov
Дай бог здоровья Евгению!
22.11.2025
андрей андреев
Здоровья Жене!
22.11.2025
TokTram_
45 лет. Мальчишка ещё. Здрровья!
22.11.2025
Andrey Vladimirovich
Здоровья Евгению. Отличный футболист.
22.11.2025