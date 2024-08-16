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Сегодня, 20:44

У ЦСКА остались вопросы к ЭСК по эпизоду с Рошей

Константин Белов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал «СЭ» решение ЭСК РФС по эпизоду с участием защитника Виллиана Роши и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в матче 5-го тура РПЛ.

«У нас остались вопросы, тем более мы считаем, что в идентичных эпизодах наши игроки удалялись и получали дисквалификации. При этом мы убеждены, что в преддверии дерби подобные обсуждения в СМИ точно не помогают арбитрам, и предлагаем дождаться ближайшего матча, чтобы понять, тенденция это или нет», — сказал Брейдо «СЭ».

По мнению ЭСК, судья правильно не удалил полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна на 40-й минуте в моменте с травмой защитника армейцев Виллиана Роши. Отмечается, что удар открытой стопой в ногу соперника большинство членов комиссии расценило как безрассудный, при этом в контакте не было чрезмерной силы. Комиссия не видит очевидных оснований считать действия игрока «Краснодара» серьезным нарушением правил игры.

РПЛ
РФС
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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