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Сегодня, 15:58

У форварда «Акрона» Дзюбы диагностировано повреждение мышцы задней поверхности бедра

Алина Савинова
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В «Акроне» сообщили, что дополнительное медицинское обследование подтвердило у нападающего команды Артема Дзюбы мышечное повреждение, которое игрок получил в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом».

Встреча проходила 18 октября в Самаре на «Солидарность Арене» и завершилась со счетом 5:0 в пользу сине-бело-голубых. 36-летний Дзюба получил повреждение на 9-й минуте и был заменен на Жилсона Беншимола.

«На первых минутах домашнего матча с «Зенитом» Артнм Дзюба получил микроповреждение задней поверхности бедра. Нападающий в данный момент проходит период активного восстановления под наблюдением медицинского штаба. Надеемся, что в ближайшее время Артем вернется в общую группу», — говорится в заявлении «Акрона».

В нынешнем сезоне Дзюба провел пять матчей в чемпионате России, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

Источник: https://t.me/fcakron/10869
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит

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