У футболиста «Сочи» Мухина родилась дочь

30 октября, 14:31
У полузащитника «Сочи» Максим Мухина родилась дочь Ева, сообщает пресс-служба клуба.
«Поздравляем Максима с пополнением в семье. Растите большими, будьте здоровыми и счастливыми», — говорится в сообщении в Telegram-канале сочинцев.
Мухин перешел в «Сочи» из ЦСКА на правах аренды летом 2025 года. В этом сезоне на счету 23-летнего хавбека 14 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 результативной передачей.
С детства за Уралмаш!
Поздравления!
31.10.2025
Petr Bitkin
А у меня родилась мысль :)
31.10.2025
НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ
А вес,рост,стул,цвет волос?-----Толстой,кажется сказал,Если можешь не писать,не пиши!
30.10.2025