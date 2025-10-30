У футболиста «Сочи» Мухина родилась дочь

У полузащитника «Сочи» Максим Мухина родилась дочь Ева, сообщает пресс-служба клуба.

«Поздравляем Максима с пополнением в семье. Растите большими, будьте здоровыми и счастливыми», — говорится в сообщении в Telegram-канале сочинцев.

Мухин перешел в «Сочи» из ЦСКА на правах аренды летом 2025 года. В этом сезоне на счету 23-летнего хавбека 14 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 результативной передачей.