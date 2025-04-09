У футбольных судей и инспекторов проверят доходы

Судейство
9 апреля, 16:30
Российским футбольным судьям и инспекторам разослано письмо за подписью председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева, в котором говорится о новом подходе к составлению рекомендательных списков. Это письмо есть в распоряжении «СЭ». В нем говорится:
«Довожу до вашего сведения, что в связи с новым подходом Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз» (далее — РФС) вопрос о вашем повышении в уровне рекомендательного списка будет рассматриваться судейским комитетом РФС и исполкомом (бюро исполкома) РФС с учетом анализа информации, необходимой для соответствия выполняемой вами профессиональной деятельности.
Решение о повышении будет приниматься с учетом результатов проверки:
— соблюдения дисциплинарных и этических норм, правил делового поведения;
— соответствия ваших доходов официально заявленным;
— наличия или отсутствия конфликтов интересов, о которых не было заявлено;
— иных сведений, необходимых для определения профессионального соответствия.
На основании изложенного просьба в дальнейшем планировать свою деятельность, принимая во внимание внедренные дополнительные критерии карьерного продвижения».