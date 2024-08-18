Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:44

У Глушенкова выявлен перелом лучевой кости правой руки

Сергей Разин
корреспондент
Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Стал известен характер травмы полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Атакующий полузащитник сине-бело-голубых получил травму в матче с «Химками» и был заменен в середине первого тайма. По результатам обследования у игрока выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением. В ближайшее время футболист будет прооперирован. О сроках восстановления клуб сообщит дополнительно. «Зенит» желает Максиму Глушенкову скорейшего восстановления и возвращения на футбольное поле!» — говорится в сообщении клуба.

25-летний россиянин получил травму кисти и покинул поле на 24-й минуте. Его заменил защитник Юрий Горшков.

В текущем сезоне Глушенков провел 7 матчей, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.

В 6-м туре РПЛ «Зенит» 24 августа сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет 24 августа в Петербурге и начнется в 17:30 мск.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков в&nbsp;матче с &laquo;Химками&raquo;. «Зенит» избежал сенсационного поражения от «Химок». Без Вендела и Глушенкова чемпион — не тот

ФК Зенит
Максим Глушенков
66
38
Читайте также
Волочкова в поздравлении перепутала жениха Трусовой с Кондратюком
Трусова и Игнатов сыграли свадьбу в Барвихе
Лукашенко заявил о беспрецедентном объеме минирования границы с Украиной
Адесанья проиграл и высказался о конце карьеры. Что произошло после турнира UFC 305
Гостелеканал Италии показал интервью с боевиком ВСУ с нацистской символикой
Запад предоставил Киеву технику прямо перед атакой на Курскую область
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
«Краснодар» — «Пари НН»: Сперцян и Эктов выйдут с первых минут
«Спартак» — «Факел»: Барко сделал счет разгромным
«Спартак» — «Факел»: Барко сделал счет разгромным. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Спартак» — «Факел»: видео голов матча
«Краснодар» — «Пари НН»: смотреть трансляцию матча РПЛ
Спортивный врач заявил, что Глушенков может провести в гипсе около 3 недель
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Факел»: Бабич удвоил преимущество хозяев к 10-й минуте матча

Туфан Садыгов: «Химки» показали, что могут бороться с лидером»