У Глушенкова выявлен перелом лучевой кости правой руки

Стал известен характер травмы полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Атакующий полузащитник сине-бело-голубых получил травму в матче с «Химками» и был заменен в середине первого тайма. По результатам обследования у игрока выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением. В ближайшее время футболист будет прооперирован. О сроках восстановления клуб сообщит дополнительно. «Зенит» желает Максиму Глушенкову скорейшего восстановления и возвращения на футбольное поле!» — говорится в сообщении клуба.

25-летний россиянин получил травму кисти и покинул поле на 24-й минуте. Его заменил защитник Юрий Горшков.

В текущем сезоне Глушенков провел 7 матчей, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.

В 6-м туре РПЛ «Зенит» 24 августа сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет 24 августа в Петербурге и начнется в 17:30 мск.