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Сегодня, 19:59

У Клаудиньо нет конфликта с главным тренером «Зенита» Семаком

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Клаудиьо.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Зенита» Клаудиньо, который в субботу публично демонстрировал недовольство своей заменой на Андрея Мостового 63-й минуте матча Суперкубка России против ЦСКА (0:0, пен. — 5:4), после финального свистка не выражал никаких претензий главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку.

26-летний хавбек будет на общих основаниях готовиться к гостевой встрече 1-го тура РПЛ с «Пари НН», намеченной на субботу, 22 июля.

На бразильском рынке есть интерес к Клаудиньо, но, по нашим данным, пока клуб из Санкт-Петербурга не получал предметных предложений, которые могли бы устроить чемпионов страны.

Клаудиньо выступает за российскую команду с августа 2021 года. Контракт футболиста с «Зенитом» действует до конца июня 2027-го.

Клаудиньо
Сергей Семак
ФК Зенит
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