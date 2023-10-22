У Максима Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки

Сегодня, 18:43
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин получил серьезную травму в матче против «Рубина» (0:0) в 12-м туре РПЛ.
Пресс-служба ЦСКА сообщила, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он отправится в Германию, где ему будет сделана операция.
«Муха — ты настоящий боец! Мы все будем с нетерпением ждать твоего скорейшего возвращения на поле!» — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА в Telegram-канале клуба.
В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.