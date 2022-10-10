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Сегодня, 10:00

У Орлова есть вопрос к Абаскалю по составу «Спартака»: «Почему мало играет Зиньковский?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Антон Зиньковский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил уровень игры «Спартака» в нынешнем сезоне, но не стал сравнивать красно-белых с «Зенитом». Также эксперт не понимает, почему мало играет полузащитник москвичей Антон Зиньковский.

— «Спартак» крупно победил «Крылья». Конечно, команда Абаскаля преобразилась. В какой форме сейчас Промес?! А Соболев? Настоящие лидеры. Остальные игроки тоже подтянулись. Команда находится в хороших физических кондициях, не проседает. Тренер качественно работает — отдача видна.

Немного непонятно, почему Зиньковский выходит только на замену. Во втором тайме он сыграл здорово. У парня прекрасные данные, ему надо больше доверять. Он может стать настоящим плеймейкером красно-белых. Его КПД весьма высокий, светлая голова.

Я уже предвижу ответный кубковый матч «Зенит» — «Спартак». Питерцы, конечно, не забудут поражение в Москве со счетом 0:3. Нас ждет еще и встреча во втором круге чемпионата. Ажиотаж будет нешуточный. Это интересно!

«Спартак» вышел из положения. Радует, что новые руководители клуба не мешают Абаскалю, понимая, что тренер — главная фигура. И Гильермо благодарит их за такое доверие. Поставил игру, все двигаются, у всех глаза горят. Вообще модель довольно симпатичная вырисовывается.

Мне сейчас трудно сравнить «Зенит» и «Спартак» по качеству футбола. Пусть они решат это в очных поединках. Но нужно признать, что у москвичей появилась сумасшедшая уверенность. Крупно победили «Зенит» в Кубке, одержали потом две победы в чемпионате.

Александр Соболев. «Сейчас у «Спартака» сумасшедшая уверенность». Орлов — о наглом Соболеве, проблеме «Зенита», медленном Смолове и Семине в «Локо»

Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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