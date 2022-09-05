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5 сентября, 11:02

У полузащитника «Краснодара» Черникова подозрение на разрыв связок голеностопа

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников получил повреждение в матче против «Сочи» (2:0).

По информации «РБ Спорт», предварительный диагноз игрока согласно МРТ — подозрение на разрыв связок голеностопа. В понедельник Черников сделает повторную МРТ. С большей долей вероятности, футболист будет прооперирован в одной из клиник Германии.

Сообщается, что точный диагноз и срок его возвращения на поле будет определен по результатам хирургического вмешательства.

В текущем сезоне Черников сыграл за «Краснодар» 7 матчей в РПЛ и не сделал ни одного результативного действия. «Быки» в первых восьми турах чемпионата набрали 17 очков и занимают третье место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-krasnodara-chernikov-skoree-vsego-budet-prooperirovan-v-germanii/
Александр Черников
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