Источник: у полузащитника «Крыльев» Соколова подозрение на пневмоторакс

У полузащитника «Крыльев Советов» Артема Соколова наблюдаются подозрения на двусторонний пневмоторакс, сообщает Metaratings.ru.

В феврале Соколов перешел в «Пари НН» на правах аренды из «Крыльев Советов». Всего в минувшем сезоне 20-летний футболист провел 18 матчей в РПЛ и отметился 1 результативной передачей.

Контракт игрока с «Крыльями» действует до лета 2025 года.

В декабре прошлого года пневмоторакс перенес вингер «Локомотива» Сергей Пиняев, который в то время выступал в составе «Крыльев».