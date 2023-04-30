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У полузащитника «Ростова» Щетинина подозрение на черепно-мозговую травму после матча со «Спартаком»

Иван Торопцев
Корреспондент
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У полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина подозрение на закрытую черепно-мозговую травму после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1), сообщается в протоколе на официальном сайте премьер-лиги.

21-летний Щетинин получил повреждение после столкновения с одним из одноклубников в центре поля на 12-й минуте встречи. Футболист смог вернуться на поле, но через 6 минут был заменен в связи с жалобой на головокружение, тошноту, головную боль и боль в области шейного отдела позвоночника.

Со слов врача «Ростова» Владимира Шуляка, у Щетинина подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, оглушение, ушиб мягких тканей шейного отдела позвоночника и повреждение зубов верхней челюсти. Игрок был госпитализирован на скорой помощи в ГКБ имени Боткина.

В сезоне-2022/23 Щетинин принял участие в 34 матчах «Ростова» во всех турнирах, на его счету 2 гола и 4 результативные передачи.

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