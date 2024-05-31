У Роналдо нет проблем с получением зарплаты в «Ростове»

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, заявил, что у его клиента нет проблем с получением зарплаты в клубе.

«Есть ли задержки по выплатам в «Ростове»? Насколько я знаю, у Роналду с получением зарплаты все в порядке», — сказал агент «Спорт День за Днем».

21 мая спортивный юрист Антон Смирнов сообщал, что в «Ростове» есть задолженности по зарплате, а игроки не получили выплаты за февраль. Коллектив Валерия Карпина финишировал на 7-м месте в РПЛ, набрав в 30-ти матчах 43 очка.