У семьи экс-игрока «Спартака» Андрея Ещенко отбирают квартиру

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что у его семьи забирают квартиру.

По информации «КП», у супруги футболиста конфискуют квартиру, купленную Ещенко для нее несколько лет назад, а жену Андрея и их 6-летнего ребенка выселяют.

— Я не ожидал, что такое вообще может быть. Бывший супруг моей жены был осужден за финансовые операции — я старался не касаться этой темы. У всего окружения этого человека стали конфисковывать имущество, забирать квартиры, машины... Забирают у родственников, у друзей, и в этот круг каким-то образом попал и я! Сейчас у моей жены забирают квартиру в Краснодаре, но именно ту квартиру, которую ей купил именно я несколько лет назад. Она была в тот момент беременна моим ребенком и я ей сделал вот такой подарок. Снял деньги, приобрел, оформил на нее...

— И теперь эту квартиру забирают?

— Да, эта недвижимость каким-то образом попала под арест. Сначала я думал, что ничего страшного, компетентные люди разберутся. Ведь у нас есть все документы, все доказательства, что именно я, а не кто-то там еще, покупал эту квартиру. Вот мы и жили спокойно, доверяя адвокатам и не зная юридических нюансов. А теперь не знаю, куда сейчас деваться, куда бежать, к кому обратиться... Я в отчаянии, честно говоря. Ищу любых знакомых, специалистов, кто мог бы проконсультировать, помочь в этой явно несправедливой ситуации. Нанятый нами адвокат оказался, мягко говоря, некомпетентным и его работа далека от профессиональной!

Два месяца назад узнал, что соответствующая бумага лежит в Росимуществе. А до этого мне адвокаты говорили, что «все нормально, все нормально, все будет хорошо». И мы жили спокойно, потому что никто к нам не обращался, и бумаг никаких не приходило. А в результате оказалось, что по закону прошло уже много времени, истек срок обжалования, — приводит слова Ещенко «КП».