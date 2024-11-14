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Сегодня, 13:42

У Смолова пропали дорогие часы после матча с «Рубином»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По информации «СЭ», у нападающего «Краснодара» Федора Смолова на последнем матче команды в Казани пропали часы стоимостью 7-8 миллионов рублей.

После встречи 15-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) Смолов не смог найти часы, которые оставил в шкафчике гостевой раздевалки. Сотрудники стадиона просмотрели камеры, но на них видно только вход в раздевалку. Ничего подозрительного замечено не было.

Смолов вернулся в «Краснодар» этим летом, подписав контракт с командой до 2025 года. Ранее он выступал за черно-зеленых с 2015 по 2018 год.

В нынешнем сезоне 34-летний футболист провел 17 матчей за «быков» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар

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