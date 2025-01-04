У «Спартака» не было официальных контактов с «Ривер Плейтом» по поводу Солари

«Спартак» официально не обращался в «Ривер Плейт» по поводу трансфера Пабло Солари, сообщает Metaratings.ru.

Красно-белые общались только с агентом футболиста. Возможный трансфер вингера осложняет то, что 25% прав на игрока принадлежат чилийскому клубу «Коло-Коло», из-за чего ориентировочная цена Солари может составить 15-17 млн евро. «Спартак» также рассматривает другие варианты на позицию вингера, в том числе из Латинской Америки и Европы.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с 2022 года. На его счету 109 матчей, 30 мячей и 17 результативных передач за клуб из Буэнос-Айреса во всех турнирах. Контракт игрока с «Ривер Плейт» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в 7 миллионов евро.