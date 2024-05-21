У стадиона «Спартака» появилось граффити с приветствием нового главного тренера Станковича

Около стадиона «Спартака» нарисовали граффити со словами приветствия на сербском языке для нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича, сообщает «РБ Спорт».

«Добро дошао, Деjане!», — написано на стене возле стадиона, где рядом находится офис клуба. Оформлением графиити занималось объединение фанатов «Спартака» Supporters Group.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.