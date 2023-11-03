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Судейство

Сегодня, 19:53

У судьи Иванова каждый второй матч — с участием «Крыльев Советов»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Департамент судейства РФС сегодня объявил арбитров, назначенных на матчи 14-го тура чемпионата России, которые пройдут с 4 по 6 ноября. Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» будет судить Сергей Иванов.

Любопытно, что ему неожиданно часто дают игры с участием самарской команды. Воскресная станет для него третьей в этом турнире, а всего у него шесть матчей в роли судьи. Получается, что у Иванова 50 процентов игр — это встречи «Крыльев» в РПЛ.

Ранее при нем они с одинаковым счетом 2:1 победили «Балтику» и «Сочи».

Павел Кукуян. Кукуян назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Спартак»
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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