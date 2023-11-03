У судьи Иванова каждый второй матч — с участием «Крыльев Советов»

Департамент судейства РФС сегодня объявил арбитров, назначенных на матчи 14-го тура чемпионата России, которые пройдут с 4 по 6 ноября. Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» будет судить Сергей Иванов.

Любопытно, что ему неожиданно часто дают игры с участием самарской команды. Воскресная станет для него третьей в этом турнире, а всего у него шесть матчей в роли судьи. Получается, что у Иванова 50 процентов игр — это встречи «Крыльев» в РПЛ.

Ранее при нем они с одинаковым счетом 2:1 победили «Балтику» и «Сочи».