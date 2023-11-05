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Сегодня, 16:09

У судьи Москалева третий матч ЦСКА за неделю. Это ненормально

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Пари НН» сегодня судит Владимир Москалев. Для него это третья игра с участием армейцев за неделю.

Такого, конечно, не должно быть — это ненормально, когда в течение такого короткого периода времени рефери обслуживает встречи одной команды.

29 октября в 13-м туре воронежец работал в роли ВАР на матче ЦСКА — «Краснодар» (1:0), а 2 ноября он тоже выполнял функции видеоарбитра в ходе игры 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Оренбург» (3:1).

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Пари НН

РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Москалев
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