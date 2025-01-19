У тренера «Спартака» Станковича родилась дочь

В семье главного тренера «Спартака» Деяна Станковича родился ребенок, сообщает пресс-служба красно-белых.

18 января стало известно, что 46-летний специалист по семейным обстоятельствам покинул сбор команды в турецком Белеке.

«Поздравляем Деяна Станковича и его жену Аниту с рождением дочери Анжелы! Желаем крепкого здоровья малышке и счастья семье нашего главного тренера», — говорится в сообщении московской команды.

У Станковича уже есть трое детей: 25-летний Стефан, 22-летний Филип и 19-летний Александар.