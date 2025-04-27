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Сегодня, 21:28

Защитник «Факела» Дзиов доставлен в больницу. У футболиста перелом ноги со смещением

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья защитника Макса Дзиова.

На 45-й минуте встречи 23-летний россиянин столкнулся с футболистом казанцев Ильей Рожковым, после чего его левая нога неестественно выгнулась.

Футболист не смог продолжить игру, его увезли с поля на электрокаре.

«Дзиов доставлен в больницу. У него закрытый перелом со смещением», — сказал Котов «СЭ».

Дзиов выступает за «Факел» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 23-летний россиянин принял участие в 23 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
27 апреля, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:1
Факел

6
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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