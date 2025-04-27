Защитник «Факела» Дзиов доставлен в больницу. У футболиста перелом ноги со смещением

Сегодня, 21:28
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья защитника Макса Дзиова.
На 45-й минуте встречи 23-летний россиянин столкнулся с футболистом казанцев Ильей Рожковым, после чего его левая нога неестественно выгнулась.
Футболист не смог продолжить игру, его увезли с поля на электрокаре.
«Дзиов доставлен в больницу. У него закрытый перелом со смещением», — сказал Котов «СЭ».
Дзиов выступает за «Факел» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 23-летний россиянин принял участие в 23 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.