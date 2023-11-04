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Сегодня, 19:45

У Кудряшова подозрение на перелом скуловой кости

Защитник «Факела» Федор Кудряшов покидает поле в матче с «Ахматом».
Фото ФК «Факел»
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«Факел» раскрыл подробности травмы защитника Федора Кудряшова, который не смог доиграть матч 14-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

В начале второго тайма защитник воронежцев столкнулся головой с форвардом «Ахмата» Мохамедом Конате в центре поля. «Факел» сообщил, что у 36-летнего футболиста — подозрение на перелом скуловой кости.

Защитника Сергея Брызгалова и форварда Хызыра Аппаева заменили из-за болевых ощущений в области коленного сустава.

В сезоне-2023/24 Кудряшов провел 9 матчей в чемпионате страны и не отметился результативными действиями.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
04 нояб, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Факел
Источник: https://t.me/pfcfakel/9174
Федор Кудряшов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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