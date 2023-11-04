У Кудряшова подозрение на перелом скуловой кости

«Факел» раскрыл подробности травмы защитника Федора Кудряшова, который не смог доиграть матч 14-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

В начале второго тайма защитник воронежцев столкнулся головой с форвардом «Ахмата» Мохамедом Конате в центре поля. «Факел» сообщил, что у 36-летнего футболиста — подозрение на перелом скуловой кости.

Защитника Сергея Брызгалова и форварда Хызыра Аппаева заменили из-за болевых ощущений в области коленного сустава.

В сезоне-2023/24 Кудряшов провел 9 матчей в чемпионате страны и не отметился результативными действиями.