У защитника «Рубина» Мартыновича родился сын

Защитник «Рубина» Александр Мартынович и его супруга Карина стали родителями.

У пары родился сын. Мальчика назвали Михаилом.

Александр и Карина сыграли свадьбу осенью 2022 года.

Ранее Мартынович был женат на бывшей белорусской гимнастке Зинаиде Луниной. У пары есть две дочери — Анастасия и Ксения.