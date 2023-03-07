0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:58

УАФ расследует дела украинских футболистов, выступающих в России

Telegram Дзен

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола подозревает пять игроков, выступающих за российские клубы, в нарушении кодекса этики и честной игры, информирует РИА Новости со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Речь идет о следующих футболистах: Дмитрий Иванисеня («Крылья Советов»), Денис Кулаков («Урал»), Марк Мампасси («Локомотив», арендован турецким «Антальяспором»), Игорь Калинин («Ростов», арендован «Факелом») и Данила Сагуткин («Акрон»).

Сообщается, что заседание по делу футболистов пройдет 9 марта.

В феврале УАФ заявила, что подозревает воронежский «Факел» в участии в договорных матчах на зимних тренировочных сборах.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230307/futbol-1856503898.html
22
Читайте также
Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Кризис команды продолжается
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Турбина назначить пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Ахматом»