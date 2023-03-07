УАФ расследует дела украинских футболистов, выступающих в России

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола подозревает пять игроков, выступающих за российские клубы, в нарушении кодекса этики и честной игры, информирует РИА Новости со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Речь идет о следующих футболистах: Дмитрий Иванисеня («Крылья Советов»), Денис Кулаков («Урал»), Марк Мампасси («Локомотив», арендован турецким «Антальяспором»), Игорь Калинин («Ростов», арендован «Факелом») и Данила Сагуткин («Акрон»).

Сообщается, что заседание по делу футболистов пройдет 9 марта.

В феврале УАФ заявила, что подозревает воронежский «Факел» в участии в договорных матчах на зимних тренировочных сборах.