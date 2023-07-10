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Сегодня, 02:55

УАФ выступила против проведения международного турнира в России

Сергей Разин
корреспондент
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Украинская ассоциация футбола осудила участие «Нефтчи», «Црвены Звезды» и «Фенербахче» в товарищеском турнире в России.

«Украинская ассоциация футбола категорически осуждает участие «Нефтчи», «Црвены Звезды» и «Фенербахче» в проходящем товарищеском турнире в России. Мы неоднократно обращались в УЕФА, ФИФА, ко всем нашим партнерам из футбольного сообщества Европы и мира по недопущению участия в футбольных соревнованиях с участием российских команд, в том числе — на территории России, а также визитов в Россию и участия в любых мероприятиях с представителями России или футбольного сообщества России в целом», — говорится в заявлении на официальном сайте УАФ.

Кубок PARI Премьер проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля.

ФК Зенит
ФК Нефтчи
ФК Фенербахче
ФК Црвена Звезда
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