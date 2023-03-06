Убыток «Краснодара» по итогам 2022 года составил 4,8 миллиарда рублей

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Чистый убыток футбольного клуба «Краснодар» по итогам 2022 года увеличился более чем в два раза и составил 4,81 миллиардов рублей, следует из финансовой отчетности клуба, сообщает «РБ Спорт».
Выручка краснодарского клуба упала на 5,6% — до 3,2 миллиарда рублей. Себестоимость продаж (расходы клуба) сократилась на 28% и составила 3,24 миллиарда рублей.
В то же время «прочие расходы» увеличились почти в три раза — до 9 миллиардов рублей. К «прочим расходам» относятся расходы на трансферы, солидарные выплаты агентам, а также штрафы.
Таким образом, по итогам года «Краснодар» ушел в минус на 4,8 миллиардов рублей.
После 18 туров «Краснодар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Лидирует — «Зенит» (45 очков).