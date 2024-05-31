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Сегодня, 16:20

Убыток «Спартака» в 2023 году составил 1,27 миллиарда рублей

Алина Савинова
«Спартак» вошел в тройку самых убыточных клубов чемпионата России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте опубликовал финансовый отчет клубов по итогам 2023 года.

«Спартак» вошел в тройку самых убыточных клубов чемпионата России. Убыток красно-белых за 2023 год составил 1,27 миллиарда рублей до налогообложения. На первом месте по этому показателю расположился ЦСКА (1,52 миллиарда рублей). Также в тройке оказался «Урал» (582,5 миллиона рублей).

По итогам 2022 года «Спартак» был самым убыточным клубом (более 2,35 миллиарда рублей).

В сезоне-2023/24 красно-белые финишировали на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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