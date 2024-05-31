Убыток «Спартака» в 2023 году составил 1,27 миллиарда рублей

Сегодня, 16:20
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте опубликовал финансовый отчет клубов по итогам 2023 года.
«Спартак» вошел в тройку самых убыточных клубов чемпионата России. Убыток красно-белых за 2023 год составил 1,27 миллиарда рублей до налогообложения. На первом месте по этому показателю расположился ЦСКА (1,52 миллиарда рублей). Также в тройке оказался «Урал» (582,5 миллиона рублей).
По итогам 2022 года «Спартак» был самым убыточным клубом (более 2,35 миллиарда рублей).
В сезоне-2023/24 красно-белые финишировали на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит».