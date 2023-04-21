Убыток «Спартака» вырос более чем в два раза по итогам прошлого года

По информации «РБ Спорт», чистый убыток «Спартака» по итогам 2022 года вырос вдвое и составил 1,8 миллиарда рублей.

Выручка «Спартака» в 2022 году сократилась на 27 процентов — до 5,8 миллиарда рублей. При этом на 14,4 процента снизилась себестоимость продаж (расходы, связанные с получением доходов по основному виду деятельности). Этот показатель составил 7,7 миллиарда рублей.

Прочие доходы возросли на 47,8 процента — до 3,6 миллиарда рублей. В то же время прочие расходы составили 3,89 миллиарда рублей, увеличившись за год на 61,1 процента. Расходы на оплату труда по итогам года сократились на 21,6 процента — до 5,253 миллиарда рублей.

После 23 туров РПЛ «Спартак» занимает 3-е место, имея в активе 45 очков.