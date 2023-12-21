Участники Суперлиги решат, пускать ли в турнир российские клубы

В компании A22, которая занимается проектом Суперлиги, ответили на вопрос о возможном допуске российских клубов.

«Сегодня мы представили новое предложение о проведении европейских клубных соревнований как для мужчин, так и для женщин. В ближайшие недели мы обсудим это предложение со всеми заинтересованными клубами по всей Европе. Клубы-участники сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям», — приводит ответ пресс-службы A22 РИА «Новости».

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

Сразу несколько европейских топ-клубов уже объявили, что не будут участовать в Суперлиге. Среди них «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Бавария», «Боруссия», «ПСЖ», «Атлетико», «Севилья», «Реал Сосьедад», «Интер», «Рома» и «Аталанта».