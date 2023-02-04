Участники Зимнего кубка РПЛ рассказали, на что бы потратили 3 миллиона за победу в челленджах

Участники Winline Зимнего кубка РПЛ рассказали, на что бы потратили деньги за победу в челленджах.

Вопрос участникам: На что потратите 3 миллиона — главный приз челлленджа?

Захар Федоров («Сочи»): Можно в Дубай Молл поехать... В руках держал 1 миллион. А 3 — нет.

Михаил Цулая («Ростов»): 3 миллиона не держал, и даже 1 не приходилось.

Алекс Стиль (сборная Медиалиги): Думаю, и мы, и ребята такие деньги в руках держали. Но для нас, наверное, это менее значимая сумма. Но никто не отказался бы снова ее получить.

Как стало известно «СЭ», «Спартак» отказался от участия в челленджах из-за нежелания нарушать план подготовки.