Участники Зимнего кубка РПЛ рассказали, на что бы потратили 3 миллиона за победу в челленджах

Сегодня, 17:24
Участники Winline Зимнего кубка РПЛ рассказали, на что бы потратили деньги за победу в челленджах.
Вопрос участникам: На что потратите 3 миллиона — главный приз челлленджа?
Захар Федоров («Сочи»): Можно в Дубай Молл поехать... В руках держал 1 миллион. А 3 — нет.
Михаил Цулая («Ростов»): 3 миллиона не держал, и даже 1 не приходилось.
Алекс Стиль (сборная Медиалиги): Думаю, и мы, и ребята такие деньги в руках держали. Но для нас, наверное, это менее значимая сумма. Но никто не отказался бы снова ее получить.
Как стало известно «СЭ», «Спартак» отказался от участия в челленджах из-за нежелания нарушать план подготовки.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования