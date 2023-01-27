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Сегодня, 17:00

Участники зимнего кубка РПЛ смогут взять запросы для просмотра судьей видеоповторов спорного момента

Иван Шитик
Корреспондент
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Арбитры, работающие на матчах РПЛ, получили назначения на игры Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби, сообщает сайт РФС.

В регламент турнира включена возможность подавать запросы для просмотра судьей видеоповторов спорного момента. Каждая команда может использовать не более двух попыток за матч — по одной на тайм. Участники могут подать запросы для просмотра следующих моментов:

— гол

— назначение пенальти

— прямая красная карточка

— ошибочная идентификация игрока, получившего желтую или красную карточку

Чтобы использовать право на просмотр, официальный представитель команды должен сообщить о запросе резервному арбитру с описанием спорного эпизода, затем резервный судья передает информацию главному арбитру. Во время видеопросмотра судья обязан давать комментарии по эпизоду в прямом эфире.

Также регламент предусматривает флеш-интервью арбитров в течение 15 минут после завершения матча по согласованию с департаментом судейства РФС.

2 февраля (четверг)

«Ростов» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников; ассистенты — Кирилл Большаков, Валерий Данченко; резервный судья — Сергей Иванов.

3 февраля (пятница)

«Краснодар» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов; ассистенты — Валерий Данченко, Кирилл Большаков; резервный судья — Кирилл Левников.

6 февраля (понедельник)

«Сочи» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков; ассистенты — Адлан Хатуев, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Павел Кукуян.

«Краснодар» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты — Владимир Миневич, Александр Богданов; резервный судья — Виталий Мешков.

10 февраля (пятница)

«Спартак» — «Сочи»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты — Алексей Лунев, Максим Гаврилин; резервный судья — Сергей Карасев.

11 февраля (суббота)

«Ростов» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев; ассистенты — Максим Гаврилин, Алексей Лунев; резервный судья — Владислав Безбородов.

Источник: https://rfs.ru/news/217426

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Манчестер Сити
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29%

1.80

Х2

25%

2.08

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23%

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26%

2.06

П2

22%

1.82

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ТБ 3.5

18%

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ФК Спартак (Москва)
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