Участники зимнего кубка РПЛ смогут взять запросы для просмотра судьей видеоповторов спорного момента

Сегодня, 17:00
Арбитры, работающие на матчах РПЛ, получили назначения на игры Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби, сообщает сайт РФС.
В регламент турнира включена возможность подавать запросы для просмотра судьей видеоповторов спорного момента. Каждая команда может использовать не более двух попыток за матч — по одной на тайм. Участники могут подать запросы для просмотра следующих моментов:
— гол
— назначение пенальти
— прямая красная карточка
— ошибочная идентификация игрока, получившего желтую или красную карточку
Чтобы использовать право на просмотр, официальный представитель команды должен сообщить о запросе резервному арбитру с описанием спорного эпизода, затем резервный судья передает информацию главному арбитру. Во время видеопросмотра судья обязан давать комментарии по эпизоду в прямом эфире.
Также регламент предусматривает флеш-интервью арбитров в течение 15 минут после завершения матча по согласованию с департаментом судейства РФС.
2 февраля (четверг)
«Ростов» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников; ассистенты — Кирилл Большаков, Валерий Данченко; резервный судья — Сергей Иванов.
3 февраля (пятница)
«Краснодар» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов; ассистенты — Валерий Данченко, Кирилл Большаков; резервный судья — Кирилл Левников.
6 февраля (понедельник)
«Сочи» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков; ассистенты — Адлан Хатуев, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Павел Кукуян.
«Краснодар» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты — Владимир Миневич, Александр Богданов; резервный судья — Виталий Мешков.
10 февраля (пятница)
«Спартак» — «Сочи»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты — Алексей Лунев, Максим Гаврилин; резервный судья — Сергей Карасев.
11 февраля (суббота)
«Ростов» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев; ассистенты — Максим Гаврилин, Алексей Лунев; резервный судья — Владислав Безбородов.
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