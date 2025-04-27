Учредитель «Акрона» Морозов надеется, что клуб сможет продлить контракт с Дзюбой

Учредитель «Акрона» Павел Морозов надеется, что его клуб сможет продлить контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

В воскресенье, 27 апреля форвард забил гол в матче 26-го тура РПЛ против «Химок» (2:2).

«Надеюсь, мы сможем договориться с Дзюбой и подпишем его еще на один сезон. Впечатляет ли его игра? Понятно, что есть моменты со скоростными характеристиками, но у него фантастическое голевое чутье. Он умеет выбирать нужное место на поле», — сказал «СЭ» Морозов.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В сезоне-2024/25 форвард принял участие в 20 матчах команды во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Нынешний контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.