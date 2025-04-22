Учредитель «Акрона» Морозов: «Мы на 100 процентов угадали с трансфером Дзюбы»

Учредитель «Акрона» Павел Морозов поделился мнением о подписании контракта с форвардом Артемом Дзюбой.

«У нас было короткое трансферное окно, мы три раза пытались начать переговоры с агентом, подписали Артема на ленточке. Я считаю, что мы на 100 процентов угадали. Артем — профессионал с большой буквы, он максимально мотивирован, отрабатывает на поле и в раздевалке. То, что я вижу, это большой плюс для команды. Дзюба на сегодня самый медийный футболист, это подогревает интерес и к нему, и к нашей команде. Я считаю, мы во всех смыслах угадали», — сказал Морозов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года. В текущем сезоне 36-летний россиянин провел 19 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

«Акрон» после 25 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 28 очков.