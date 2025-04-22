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Учредитель «Акрона» Морозов: «Седьмое место в РПЛ для нас — как победа в чемпионате»

Сергей Разин
корреспондент
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Учредитель «Акрона» Павел Морозов поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

«Мне нравится стиль игры, симпатизирует то, что мы делаем на поле. В этом году, когда мы вышли в РПЛ, мы значительно обновили состав. С учетом того, что мы заходили через стыки, мы за полтора месяца комплектовали команду. У нас на вход было 17 футболистов, это позволило играть так, как мы сейчас играем. Мы до конца не понимали, насколько мы успешно можем быть в РПЛ, и первоначальная задача была не вылетить. Мне кажется, сейчас седьмое место для нас — как победа в РПЛ. Может быть, на следующий год задача будет стоять именно занять седьмую строчку», — сказал Морозов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Акрон» после 25 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 28 очков.

ФК Акрон
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