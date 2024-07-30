УЕФА начислит России минимальные баллы за сезон-2024/25 в таблице коэффициентов

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, сколько баллов в таблице коэффициентов получит Россия за сезон-2024/25.

«В соответствии с решением исполнительного комитета УЕФА по окончании сезона-2024/25 России будет начислено 4,333 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди мужчин и 1,750 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди женщин. То есть столько же очков, сколько в сезонах-2022/23 и 2023/24», — приводит ТАСС слова пресс-службы УЕФА.

Россия занимает 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА без учета баллов за сезон-2024/25 (18,299 балла). На первой строчке находится Англия (85,732), на второй — Италия (75,356), на третьей — Испания (70,561).

Ранее ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных. Россия осталась на 33-й позиции.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.