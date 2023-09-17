УЕФА не уведомлял РФС о возобновлении работы российских арбитров после назначения Опейкиной

Судейство
Сегодня, 16:16
Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев сообщил, что УЕФА не уведомлял РФС о возобновлении работы российских арбитров на матчах под эгидой организации после назначения Веры Опейкиной.
«В УЕФА работает большое количество юристов, как в большой корпорации. Соответственно их юристы им говорят, что УЕФА не должен делать ничего особенного, никому ничего говорить. Мы этого и не ожидаем. Потому что если УЕФА что-то скажет, то возникают юридические последствия и прочее. Есть процедура, она для всех федераций одинаковая, наша федерация не отличается от других. Никаких отдельных шагов и действий мы не ожидаем от УЕФА. Наша задача — чтобы наш арбитр в любой момент был доступен для международных соревнований, мы в этом заинтересованы», — приводит ТАСС слова Каманцева.
По его словам, РФС создал все условия, чтобы сделать следующий шаг и получить новое поколение арбитров, которое будет востребовано УЕФА.
Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. В марте 2023-го Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.
11 сентября стало известно, что российский арбитр Вера Опейкина получила назначение на матч между сборными Армении и Казахстана в женской Лиге наций. Помогать ей будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук, резервным арбитром назначена Надежда Горинова.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
12
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|0 : 0
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -