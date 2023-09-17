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Судейство

Сегодня, 16:16

УЕФА не уведомлял РФС о возобновлении работы российских арбитров после назначения Опейкиной

Алина Савинова
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев сообщил, что УЕФА не уведомлял РФС о возобновлении работы российских арбитров на матчах под эгидой организации после назначения Веры Опейкиной.

«В УЕФА работает большое количество юристов, как в большой корпорации. Соответственно их юристы им говорят, что УЕФА не должен делать ничего особенного, никому ничего говорить. Мы этого и не ожидаем. Потому что если УЕФА что-то скажет, то возникают юридические последствия и прочее. Есть процедура, она для всех федераций одинаковая, наша федерация не отличается от других. Никаких отдельных шагов и действий мы не ожидаем от УЕФА. Наша задача — чтобы наш арбитр в любой момент был доступен для международных соревнований, мы в этом заинтересованы», — приводит ТАСС слова Каманцева.

По его словам, РФС создал все условия, чтобы сделать следующий шаг и получить новое поколение арбитров, которое будет востребовано УЕФА.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. В марте 2023-го Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.

11 сентября стало известно, что российский арбитр Вера Опейкина получила назначение на матч между сборными Армении и Казахстана в женской Лиге наций. Помогать ей будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук, резервным арбитром назначена Надежда Горинова.

Источник: https://tass.ru/sport/18770085
Футбол
РФС
УЕФА
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