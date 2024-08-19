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Сегодня, 11:10

УЕФА пригласил Алаева на конференцию по безопасности

Сергей Разин
корреспондент
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Заместитель председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности Александр Алаев посетит конференцию организации по безопасности.

«Я получил два приглашения от УЕФА. Виза есть. 12 сентября в Женеве посещу ежегодную большую конференцию по безопасности. В ноябре уже будет заседание комитета по безопасности, которое я тоже посещу», — приводит слова Алаева ТАСС.

В апреле прошло первое заседание комитета УЕФА по стадионам и безопасности, президент РПЛ пропустил его по личным причинам.

Источник: ТАСС
Александр Алаев
УЕФА
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