УЕФА ставит в пример проект РФС «Футбол в школе» другим национальным ассоциациям

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович рассказал, какой проект РФС ставит в пример другим национальным ассоциациям.

— Вы можете гордиться различными инфраструктурными проектами, а также вашей деятельностью в области массового футбола. Особенно хочу выделить проект «Футбол в школе». Это лучший в Европе проект, который УЕФА ставит в пример национальным ассоциациям. Этот проект вы осуществляете совместно с Министерством образования РФ, клубами, спонсорами РФС. Этот проект успешно реализуется, покрывая 80 регионов, охватывая более 4000 школ. В этот проект вовлечены полтора миллиона школьников по всей территории России, — сказал Лакович.