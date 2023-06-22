УЕФА верит, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки

Представитель УЕФА Йозеф Климент считает, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки.

«Рад опять быть с вами, на вашей конференции, в Москве. Хочу передать вам наилучшие пожелания от президента УЕФА Александра Чеферина и всей ассоциации. УЕФА объединяет 55 ассоциаций, наша миссия — равное развитие. Мы развиваем футбол, но должны и защищать его. Пандемия стала примером того, что если мы объединимся — преодолеем все препятствия.

Сейчас мы сталкиваемся с другим вызовом, очень серьезным. Верим, что УЕФА преодолеет и эти сложности. Что скоро будут встречаться не только чиновники, но игроки. Верим, что российским сборным и клубам будет разрешено соперничать против европейских команд", — сказал Климент.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать в нейтральном статусе тех российских и белорусских атлетов, которые публично не высказывались в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.