Угальде назвал трех главных оппонентов в бомбардирской гонке РПЛ

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своих главных конкурентах в бомбардирской гонке РПЛ.

«Три моих главных оппонента в бомбардирской гонке? Батраков, Даку и Кордоба. Батракову всего 19? Круто, когда в юном возрасте ты проводишь такой сезон», — сказал Угальде «СЭ».

1 декабря Угальде сделал дубль в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:0).

22-летний Угальде в этом сезоне сыграл 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 3 голевые передачи. Костариканец перешел в московский клуб из «Твенте» в январе 2024 года за 13 миллионов евро.