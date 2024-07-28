Угальде обратился к болельщикам «Спартака» после дебютного гола в РПЛ

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде записал обращение к болельщикам команды после победы над «Химками» (3:1) во 2-м туре РПЛ.

Костариканец забил победный мяч красно-белых на 55-й минуте матча. Гол стал для него дебютным в РПЛ.

«Привет, болельщики «Спартака»! Я очень счастлив. Из-за победы, из-за своего гола. Теперь фокусируемся на «Динамо». Давай!» — сказал Угальде в видео, которое выложила пресс-служба московского клуба.

«Спартак» 31 июля на своем поле примет «Динамо» в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.