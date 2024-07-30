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Сегодня, 12:25

Угальде объяснил, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о противостоянии с «Зенитом» в РПЛ.

«Мы будем делать все возможное, чтобы обыграть «Зенит». Что есть у «Спартака» для этого? Мы лучше играем с мячом, нам нужно больше показывать свой футбол. Если мы будем это делать, то сможем победить», — сказал Угальде «СЭ».

5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче третьего тура РПЛ. С «Зенитом» в новом сезоне красно-белые встретятся в 6-м туре, 24 августа.

Манфред Угальде
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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