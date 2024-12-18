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Сегодня, 11:16

Угальде признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре

Алина Савинова
Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард «Спартака» Манфред Угальде стал обладателем награды лучшему футболисту РПЛ по итогам ноября и декабря, сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что за 22-летнего костариканца проголосовали абсолютно все эксперты РПЛ и телеэксперты, а также 72% болельщиков.

В пяти матчах ноября и декабря Угальде забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи. Всего на его счету в нынешнем сезоне 15 забитых мячей и 3 голевых паса в 18 играх чемпионата России.

Нападающий перешел в «Спартак» в январе этого года, подписав контракт с красно-белыми на четыре с половиной года.

Источник: https://t.me/premierliga/28140
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Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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