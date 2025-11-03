Угальде признан лучшим игроком «Спартака» в октябре

3 ноября, 17:51
Нападающего «Спартака» Манфреда Угальде признали лучшим игроком команды в октябре, сообщает пресс-служба красно-белых.
23-летний костариканец набрал 36 процентов голосов среди болельщиков команды.
В октябре Угальде провел 3 матча за «Спартак» во всех турнирах и забил 1 гол.
Sergey Sparker
Слово лучший лишнее.
03.11.2025
frunt 2
Зря,лучшие в Спартаке-это трое седовлавласых,бородатых мужчины,которые вчера весь матч материли резервного судью.Интересно на каком языке.
03.11.2025
Кариока_двойка.
Лучше бы ввели новую номинацию - Худший игрок Спартака. Здесь уж точно есть за кого голосовать.
03.11.2025
knight templar
Лучший среди худших
03.11.2025
Slim Tallers
Жаль,что он в последнем матче не принимал участия. Вышел и пропал.
03.11.2025
03.11.2025
Sergey Sparker
Как можно выбирать лучшего среди плохих и очень плохих? Может быть стоит назвать приз - "не самый худший"?
03.11.2025