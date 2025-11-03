Угальде признан лучшим игроком «Спартака» в октябре

Нападающего «Спартака» Манфреда Угальде признали лучшим игроком команды в октябре, сообщает пресс-служба красно-белых. 23-летний костариканец набрал 36 процентов голосов среди болельщиков команды. В октябре Угальде провел 3 матча за «Спартак» во всех турнирах и забил 1 гол.

Sergey Sparker Слово лучший лишнее. 03.11.2025

frunt 2 Зря,лучшие в Спартаке-это трое седовлавласых,бородатых мужчины,которые вчера весь матч материли резервного судью.Интересно на каком языке. 03.11.2025

Кариока_двойка. Лучше бы ввели новую номинацию - Худший игрок Спартака. Здесь уж точно есть за кого голосовать. 03.11.2025

knight templar Лучший среди худших 03.11.2025

Slim Tallers Жаль,что он в последнем матче не принимал участия. Вышел и пропал. 03.11.2025

