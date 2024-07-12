Угальде — о новом сезоне: «Конечно, я хочу забивать. Постараемся завоевать титул»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, какие цели стоят перед ним и командой перед новым сезоном РПЛ.

«Надеюсь, что этот сезон сложится очень хорошо для меня и для «Спартака». Естественно, мы ставим перед собой самые высокие задачи — постараемся завоевать титул. Конечно, я хочу забивать. Никакой конкретной цифры у меня в голове нет, просто стараюсь забивать в каждом матче. Понимаю, что это максимальная и невозможная цель, но это тот менталитет, с которым я выхожу на поле в каждом матче», — сказал Угальде в интервью пресс-службе «Спартака».

22-летний костариканец перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Твенте». Он провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.