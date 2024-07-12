Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:06

Угальде — о новом сезоне: «Конечно, я хочу забивать. Постараемся завоевать титул»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, какие цели стоят перед ним и командой перед новым сезоном РПЛ.

«Надеюсь, что этот сезон сложится очень хорошо для меня и для «Спартака». Естественно, мы ставим перед собой самые высокие задачи — постараемся завоевать титул. Конечно, я хочу забивать. Никакой конкретной цифры у меня в голове нет, просто стараюсь забивать в каждом матче. Понимаю, что это максимальная и невозможная цель, но это тот менталитет, с которым я выхожу на поле в каждом матче», — сказал Угальде в интервью пресс-службе «Спартака».

22-летний костариканец перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Твенте». Он провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Источник: ФК «Спартак»
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Читайте также
Ушел из жизни тренер Андрей Тарасенко
Борец Мамедов решил выступить на Олимпиаде вопреки мнению федерации
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
«Спартак» нашел еще одну замену Промесу, от Чалова отказался европейский клуб. Главные трансферные новости РПЛ за 12 июля
Орбан обсудил с Трампом вопросы установления мира на Украине
Захарова после ошибки Байдена в шутку назвала его пророссийским кандидатом
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Источник: «Локомотив» хочет подписать вингера «Ференцвароша» Маркиньоса
«Спартак» согласовал трансфер Барко, Вера — в «Химках», Кассьерра уйдет из «Зенита»?
Источник: «Бешикташ» начал переговоры о переходе защитника «Локомотива» Митая
Агент Фомина: «Даниил в Европе? Может, после Евро что-то появится»
«Пари НН» проиграл сербскому «Младост» в товарищеском матче
Metaratings: «Севилья» интересовалась братьями Миранчуками
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Малышев: «В «Спартаке» сформирован капитанский совет»

РФС намерен обсудить с УЕФА вопрос восстановления позиций в рейтинге