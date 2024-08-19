Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:10

Угальде — о работе с Абаскалем: «Все осталось в прошлом, это было для меня опытом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде оценил период выступлений под руководством бывшего тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Все, что произошло, осталось в прошлом. Это было для меня опытом. Я молод. Эксперименты на поле и за его пределами — это все уроки. Я наслаждаюсь тем, что происходит со мной в настоящем, но этого недостаточно, нужно прикладывать еще больше усилий. Я хочу играть и приносить пользу «Спартаку», — цитирует Угальде Metaratings.

Абаскаль покинул «Спартак» в середине апреля. В июле 35-летний испанец возглавил «Гранаду».

Источник: Metaratings
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Читайте также
В чемпионате Филиппин реализовали первый в истории четырехочковый бросок
Российский альпинист Сергей Нилов пропал в горах Пакистана
Американец объяснил решение пойти добровольцем на СВО
Страна так и не решила — предатели они или герои. Сбежавших из СССР Протопопова и Белоусову похоронят в Санкт-Петербурге
Харрис заявила о продолжении работы США по достижению сделки о перемирии в Газе
Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Telegram
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радченко: «Зенит» мог потерять очки в Химках даже с Венделом в составе»

Мозес Кобнан: «Мне нравится роль джокера в «Краснодаре»